Fra governo e no, la scelta di Salvini è obbligata. La bussola di Ocone (Di giovedì 7 ottobre 2021) Che le elezioni amministrative non abbiano dato soddisfazione alla Lega, e in genere a tutto il centrodestra, è evidente. Quali ne siano i motivi più profondi, o meglio in che percentuali abbiano inciso gli uni piuttosto piuttosto che gli altri, è oggetto di analisi da parte di politici e commentatori. Si intrecciano, in questa disamina, sia i fattori localistici, attenti cioè alle specificità di ogni singolo comune (o ente periferico in genere), sia quelli più specificamente nazionali che cercano di individuare tendenze evolutive di un quadro politico instabile e precario. E soprattutto di quel voto d’opinione che nei comuni più grandi ha certamente avuto un suo peso. Se è abbastanza assodato che il centrodestra abbia sbagliato candidature, e non solo a motivo dei tempi di presentazione come ha sottolineato Matteo Salvini, e se altrettanto lo è l’indubbia divisione al ... Leggi su formiche (Di giovedì 7 ottobre 2021) Che le elezioni amministrative non abbiano dato soddisfazione alla Lega, e in genere a tutto il centrodestra, è evidente. Quali ne siano i motivi più profondi, o meglio in che percentuali abbiano inciso gli uni piuttosto piuttosto che gli altri, è oggetto di analisi da parte di politici e commentatori. Si intrecciano, in questa disamina, sia i fattori localistici, attenti cioè alle specificità di ogni singolo comune (o ente periferico in genere), sia quelli più specificamente nazionali che cercano di individuare tendenze evolutive di un quadro politico instabile e precario. E soprattutto di quel voto d’opinione che nei comuni più grandi ha certamente avuto un suo peso. Se è abbastanza assodato che il centrodestra abbia sbagliato candidature, e non solo a motivo dei tempi di presentazione come ha sottolineato Matteo, e se altrettanto lo è l’indubbia divisione al ...

Advertising

pdnetwork : Vinciamo al primo turno a Bologna, Milano e Napoli, con spirito di unità e volontà di voltare pagina dopo un moment… - CarterNicK50 : RT @NICOLACATAR: @pellegrino_fra @DavidPuente @borghi_claudio A Milano grazie a due pirla la Lega ha più che dimezzato i voti rispetto al 2… - VincenzaSMF : RT @unmom3nto: @byoblu il dramma è che i cittadini non comprendono che questo è un torto nei loro riguardi, perchè non potranno essere adeg… - unmom3nto : @byoblu il dramma è che i cittadini non comprendono che questo è un torto nei loro riguardi, perchè non potranno es… - mdceglie : @FrancescoMC2 Meglio : fra un'elezione e la successiva, il governo non fa campagna elettorale permanente ma assolve… -