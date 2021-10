Faccia a faccia Draghi-Salvini. Il leghista: “Incontro franco e diretto” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Matteo Salvini ha incontrato Mario Draghi a Palazzo Chigi dopo lo strappo della Lega sulla riforma fiscale. Al sua arrivo il leader del Carroccio ha evitato i cronisti entrando dall’ingresso posteriore. Il colloquio è durato circa un’ora, al termine il leader della Lega ha fatto il punto con i suoi ministri e su Twitter ha scritto: “Un’ora di confronto con il Presidente Draghi. Incontro molto utile: proposte e soluzioni condivise e impegno a confrontarci sul futuro dell’Italia ogni settimana. I giornali – ha aggiunto Salvini – scrivano ciò che vogliono: un rapporto leale, franco e diretto risolve ogni problema e trova soluzioni”. Nei giorni scorsi i due si erano parlati a distanza con Salvini che aveva reso pubblica la propria contrarietà alla riforma ... Leggi su tpi (Di giovedì 7 ottobre 2021) Matteoha incontrato Marioa Palazzo Chigi dopo lo strappo della Lega sulla riforma fiscale. Al sua arrivo il leader del Carroccio ha evitato i cronisti entrando dall’ingresso posteriore. Il colloquio è durato circa un’ora, al termine il leader della Lega ha fatto il punto con i suoi ministri e su Twitter ha scritto: “Un’ora di confronto con il Presidentemolto utile: proposte e soluzioni condivise e impegno a confrontarci sul futuro dell’Italia ogni settimana. I giornali – ha aggiunto– scrivano ciò che vogliono: un rapporto leale,risolve ogni problema e trova soluzioni”. Nei giorni scorsi i due si erano parlati a distanza conche aveva reso pubblica la propria contrarietà alla riforma ...

