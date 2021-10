Elezioni comunali a Milano, Sala preferito dalle donne più che dagli uomini (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dopo quelle di Roma erano le Elezioni comunali di Milano quelle più importanti dell’ultima tornata elettorale. Qui in realtà l’attesa era minore, ci si aspettava una vittoria di Giuseppe Sala, anche se non era certo se sarebbe stata al primo turno, come è sembrato sempre più probabile man mano che ci si avvicinava al voto, o se Bernardo avrebbe costretto il sindaco uscente al ballottaggio. Alla fine Sala ha prevalso nettamente con 25 punti di scarto. Ma chi ha votato chi nel capoluogo lombardo? Secondo le rilevazioni di Swg intanto vi è una visibile differenza tra il comportamento al voto degli uomini e delle donne. Queste ultime, che nel 2016 erano state meno favorevoli al sindaco uscente, ora hanno incrementato la percentuale di voto in ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dopo quelle di Roma erano lediquelle più importanti dell’ultima tornata elettorale. Qui in realtà l’attesa era minore, ci si aspettava una vittoria di Giuseppe, anche se non era certo se sarebbe stata al primo turno, come è sembrato sempre più probabile man mano che ci si avvicinava al voto, o se Bernardo avrebbe costretto il sindaco uscente al ballottaggio. Alla fineha prevalso nettamente con 25 punti di scarto. Ma chi ha votato chi nel capoluogo lombardo? Secondo le rilevazioni di Swg intanto vi è una visibile differenza tra il comportamento al voto deglie delle. Queste ultime, che nel 2016 erano state meno favorevoli al sindaco uscente, ora hanno incrementato la percentuale di voto in ...

Advertising

ivanscalfarotto : Bravissimi @valerio_casini e @FraLeoncini, iscritti a @italiaviva e risultati i più votati nella lista… - lucianonobili : “Il tema è che c’è spazio per una proposta che sia legata alla competenza, ai temi. Se i riformisti hanno il coragg… - lorepregliasco : Sono elezioni comunali, contano le persone e le dinamiche locali, ok. Ma l'impressione è che il centrodestra stia r… - DM_Deluca : RT @DomaniGiornale: L’esame delle preferenze in queste elezioni mostra una debacle dei giovani a #Roma: nessun under 25 eletto, mentre i mi… - Itachiara1 : RT @Itachiara1: @EnricoLetta ? Nel 2019 il @pdnetwork con all'interno @matteorenzi sostenne il Governo 'Conte due'. Nel 2019 @CalendaSinda… -