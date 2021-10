Daniel Craig riceve la stella sulla Walk Of Fame di Hollywood: l’attore di James Bond onorato sulla via delle star – Video (Di giovedì 7 ottobre 2021) Daniel Craig è stato onorato con una stella sulla Hollywood Walk of Fame prima dell’uscita negli Stati Uniti del nuovo film di James Bond, “No Time To Die”. Craig e’ la 2704esima celebrita’ a essere onorata sulla via delle star. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021)è statocon unaofprima dell’uscita negli Stati Uniti del nuovo film di, “No Time To Die”.e’ la 2704esima celebrita’ a essere onoratavia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

