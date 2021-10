Bonucci: “Mi dispiace e chiedo scusa, l’Italia si rialzerà” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Con l’ingenua espulsione procurata a fine primo tempo, Leonardo Bonucci è stato protagonista negativo di Italia-Spagna. Il difensore della Juventus, tramite i proprio canali social, ha postato un messaggio tramite il quale ha espresso tutto il suo disappunto. Ecco le sue parole: “Sono più arrabbiato di Voi, prima di tutto con me stesso. Mi dispiace e chiedo scusa. Ma questa Italia si rialzerà e sarà più forte che mai!”. View this post on Instagram Un post condiviso da Leonardo Bonucci (@Bonuccileo19) Foto: Instagram Bonucci L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 7 ottobre 2021) Con l’ingenua espulsione procurata a fine primo tempo, Leonardoè stato protagonista negativo di Italia-Spagna. Il difensore della Juventus, tramite i proprio canali social, ha postato un messaggio tramite il quale ha espresso tutto il suo disappunto. Ecco le sue parole: “Sono più arrabbiato di Voi, prima di tutto con me stesso. Mi. Ma questa Italia sie sarà più forte che mai!”. View this post on Instagram Un post condiviso da Leonardo(@leo19) Foto: InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

bonucci_leo19 : Sono più arrabbiato di Voi, prima di tutto con me stesso. Mi dispiace e chiedo scusa. Ma questa Italia si rialzerà… - 2rondinicome : RT @DarioViPu64: @bonucci_leo19 Leo, dispiace per non arrivati nella finale di un torneo che nessuno ha capito a cosa serva. Puntate al Mon… - CinqueNews : #Bonucci -> «Mi dispiace e chiedo scusa, l’Italia si rialzerà» #Juventus #Italia #ITAESP #ItaliaEspana… - pizzaandbeer_ : RT @fanpage: Leonardo Bonucci lascia il ritiro della Nazionale italiana e torna a Torino dopo #ItaliaSpagna - infoitsport : Bonucci via subito dalla Nazionale: “Sono arrabbiato, mi dispiace” -