Austria | Kurz a un passo dalla fine In attesa dei Verdi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Austria Kurz

Leggi Anche, il cancelliereindagato per favoreggiamento della corruzione: 'Sondaggi a lui favorevoli pagati coi soldi pubblici' Che nella tempestaprovi a tirare dritto non è una ...Il governo austriaco di popolari e Verdi sempre pi in bilico dopo l'inchiesta della procura anti - corruzione che ha travolto il cancelliere Sebastiansu presunte irregolarit nel finanziamento con fondi pubblici di alcuni sondaggi favorevoli al suo partito. Le accuse sono false, ma proprio perch sono false mi danno la forza per difendermi e per ...L’inchiesta riguarda in particolare la pubblicazione di sondaggi sul quotidiano Österreich e la televisione Oe24, che sarebbero stati commissionati per scopi «esclusivamente partitici» Il cancelliere ...Austria nel caos e nell’imbarazzo internazionale dopo l’avvio delle indagini della Procura della Repubblica ai danni del cancelliere Sebastian Kurz, che ...