Zack Snyder' s Justice League per HBO Max è un fenomeno globale | le reazioni dei fan e David Ayer

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Durante la presentazione di HBO Max Europe un video promozionale ha citato il successo di'sscatenando le richieste dei fan e diL'accoglienza riservata su HBO Max a's, film definito "un", ha scatenato i commenti dei fan che stanno sostenendo la richiesta di proseguire l'universo cinematografico creato dal regista, eha colto l'occasione per chiedere di avere la stessa opportunità del suo collega. Ad alimentare i tanti tweet e post sui social media che utilizzano l'hashtag #RestoreTheVerse sono state le parole di Priya Dogra - presidente ...

Nel cast di The Flash comparirà in ogni caso anche Kiersey Clemons nei panni di Iris West, già apparsa in's Justice League ( qui in offerta speciale ), oltre a Maribel Verdú (Nora), ...Kiersey Clemons tornerà nei panni di Irish West dopo essere apparsa in's Justice League (il personaggio era stato tagliato dalla versione theatrical). Nel cast ci saranno anche l'...Durante la presentazione di HBO Max Europe un video promozionale ha citato il successo di Zack Snyder's Justice League scatenando le richieste dei fan e di David Ayer L'accoglienza riservata su HBO Ma ...Ben Affleck ha parlato per la prima volta del suo coinvolgimento in The Flash, rivelando di essersi divertito tantissimo a tornare nei panni di Batman.