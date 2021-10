Vaccini Covid: i dati Iss sull'efficacia di Pfizer e Moderna (Di mercoledì 6 ottobre 2021) A sette mesi dalla vaccinazione non si registra una riduzione dell' efficacia dei Vaccini Covid a mRna nella popolazione generale. È il risultato di un maxi - studio a cura dell' Istituto superiore di ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) A sette mesi dalla vaccinazione non si registra una riduzione dell'deia mRna nella popolazione generale. È il risultato di un maxi - studio a cura dell' Istituto superiore di ...

Advertising

SkyTG24 : Covid, Guatemala: villaggio no vax tenta di linciare gli infermieri, distrutti i vaccini - Corriere : Burioni: «Fulmini e insetti sono più rischiosi del vaccino. Non farlo è fuori dalla realtà» - MediasetTgcom24 : Covid, Iss: 'Dopo 7 mesi vaccini mRna non perdono efficacia' #covid - vendutoschifoso : RT @Anna302478978: ?? CANADA ???? Il Presidente della WORLD DOCTOR's Association annuncia che il COVID è un'infezione stagionale e tutti i LO… - danziarn : RT @Dimauro1957Di: Scusate Deputati, Onorevoli, Senatori e Presidente della Repubblica, mi obbligate Vaccini e Green-Pass x difendermi dal… -