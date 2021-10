Uomini e Donne, gravidanza difficile per Rosa Perrotta: “In ospedale ogni due ore” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Non è un periodo facile per Rosa Perrotta, amatissima ex tronista di Uomini e Donne incinta di otto mesi del suo secondogenito, che è un maschietto e si chiamerà Mario Achille, come rivelato qualche mese fa da Rosa e dal compagno Pietro Tartaglione. Oltre al trasloco e a un brutto malore avuto di recente da Domenico Etham, il primo figlio, la Perrotta a breve deve probabilmente affrontare il secondo cesareo della sua vita. Uomini e Donne anticipazioni: Marcello lascia Ida, ecco perché Nel corso dell'ultima registrazione il cavaliere torinese si è detto stufo dei comportamenti della dama Uomini e Donne, ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Non è un periodo facile per, amatissima ex tronista diincinta di otto mesi del suo secondogenito, che è un maschietto e si chiamerà Mario Achille, come rivelato qualche mese fa dae dal compagno Pietro Tartaglione. Oltre al trasloco e a un brutto malore avuto di recente da Domenico Etham, il primo figlio, laa breve deve probabilmente affrontare il secondo cesareo della sua vita.anticipazioni: Marcello lascia Ida, ecco perché Nel corso dell'ultima registrazione il cavaliere torinese si è detto stufo dei comportamenti della dama, ...

