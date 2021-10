Tarquinia | comitati e associazioni vincono il ricorso | “Salva la valle del Mignone”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 6 ottobre 2021)– “Era il 31 gennaio 2018 quando insieme ad alcuni cittadini e alleambientaliste Wwf, Lipu, Grig, Italia Nostra e Forum ambientalista, abbiamo fattoal Tar del Lazio per l’annullamento della delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che, nonostante ben due pareri negativi del Ministero dell’Ambiente, concedeva la compatibilità ambientale al tracciato Verde, localizzato nelladel, un Sito della Rete Natura 2000 (quindi protetto!)”. A parlare sono ie leambientaliste che si sono battuti per laguardia delladel: Comitato per il diritto alla mobilità di, Italia Nostra sezione Etruria, Comitato ...