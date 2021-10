Shannen Doherty: 'Voglio essere un esempio che avere il cancro non significa non poter lavorare' (Di mercoledì 6 ottobre 2021) 'La malattia è arrivata al quarto stadio con metastasi . Il cancro , in questo caso, può essere trattato ma non curato . Sto incanalando tutta l'energia possibile per darla a me stessa'. Nel 2015 le è ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 6 ottobre 2021) 'La malattia è arrivata al quarto stadio con metastasi . Il, in questo caso, puòtrattato ma non curato . Sto incanalando tutta l'energia possibile per darla a me stessa'. Nel 2015 le è ...

