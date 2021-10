Osimhen eletto miglior giocatore della Serie A del mese di settembre

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Victorè stato nominato dall’AIC, l’associazione calciatori,calciatoreA neldi: il nigeriano ha vinto con piùmetà dei voti totali – che, va ricordato, assegnano i suoi colleghi calciatori diA su richiesta AIC. Questo il comunicato pubblicato dal sito dell’Associazione: “ha dimostrato una determinazione eccezionale, trasformando azioni caotiche in occasioni d’oro, costringendo i difensori a continui duelli fisici, puntando la profondità con una costanza logorante. Pochissimi inA possono difendere la mescola di velocità e potenza di. Il Napoli se ne avvantaggia anche quando non tocca palla ma si limita ad allungare le ...

Nomina speciale per Victor Osimhen: eletto dall'AIC come miglior calciatore della Serie A del mese di Settembre. L'AIC, associazione calciatori, ha eletto ...