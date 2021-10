"Non credo di dover venire qua a discutere". Galli indagato: la Berlinguer insiste e lui la zittisce. Imbarazzo in studio | Video (Di mercoledì 6 ottobre 2021) "Ne ho avuto notizia questa mattina con un avviso di garanzia quando sui giornali la notizia era già presente": Massimo Galli, infettivologo dell'ospedale Sacco e professore all'Università degli Studi di Milano, indagato per concorsi universitari truccati insieme ad altri docenti, ha commentato così l'inchiesta che lo vede coinvolto in collegamento con Bianca Berlinguer a Cartabianca su Rai 3. "Pare che debba funzionare così", ha detto Galli in maniera stizzita, riferendosi alla notizia data prima sui giornali e solo in un secondo momento a lui. "Francamente sono tranquillo, da quello che leggo non ci vedo nulla di particolare. L'ho ricevuto questa mattina, ci ragionerò sopra. Questo è quello che posso dire ora", ha proseguito il professore. L'ipotesi dell'accusa è che il professore, con altri suoi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) "Ne ho avuto notizia questa mattina con un avviso di garanzia quando sui giornali la notizia era già presente": Massimo, infettivologo dell'ospedale Sacco e professore all'Università degli Studi di Milano,per concorsi universitari truccati insieme ad altri docenti, ha commentato così l'inchiesta che lo vede coinvolto in collegamento con Biancaa Cartabianca su Rai 3. "Pare che debba funzionare così", ha dettoin maniera stizzita, riferendosi alla notizia data prima sui giornali e solo in un secondo momento a lui. "Francamente sono tranquillo, da quello che leggo non ci vedo nulla di particolare. L'ho ricevuto questa mattina, ci ragionerò sopra. Questo è quello che posso dire ora", ha proseguito il professore. L'ipotesi dell'accusa è che il professore, con altri suoi ...

Advertising

CarloCalenda : Io credo che al netto di Roma sia arrivato il momento per il @pdnetwork di fare una scelta riformista e abbandonare… - fattoquotidiano : Elezioni 2021, Draghi: “Non credo che il risultato abbia indebolito il governo, ma non so neanche se sia rafforzato” - Unomattina : Sul nucleare come risorsa energetica per favorire la decarbonizzazione:'il nucleare di nuova generazione è qualcosa… - mikferrazzano : Prima lezione del terzo anno di università. Non ci credo nemmeno io. - MrBrokenRobot : Ma quella tipa dal nome molto meme che non citerò perché non voglio litigare c'è o ci fa come puoi non renderti con… -