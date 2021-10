Lotito | «La Figc dice bugie | ho la sentenza dalla mia parte»

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Io dico? Lelela, io ho unamia”. E’ questa la controreplica del presidente della Lazio, in una dichiarazione a ‘Sportmediaset’, dopo il botta e risposta odierno con la Federcalcio successivo all’invio di una lettera di diffida dadel numero uno del club biancoceleste, che chiede il reintegro in Consiglio Federale dopo che il Collegio di Garanzia ha rimandato gli atti alla Corte d’appelloper una nuova valutazione della sanzione (di dodici mesi) legata al ‘caso tamponi’.

... a quello della Lega, Paolo Dal Pino, e a tutti i componenti del Consiglio, con la qualechiede l'immediato reintegro nell'organismo invitando "alla presa d'atto della decisione del ...Non sembra avere fine la querelle tra Claudioe la. Questa mattina, il presidente della Lazio aveva inviato una lettera di diffida a Gabriele Gravina, per chiedere il reintegro nel Consiglio Federale dopo che il Collegio di Garanzia ...'E' una partita tutta all'interno del mondo del calcio'. E' il commento del presidente del Coni Giovanni Malago', a margine del raduno delle ...Botta, risposta e controrisposta. Dopo la lettera inviata da Claudio Lotito alla FIGC (per chiedere il reintegro in Consiglio Federale) e la risposta.