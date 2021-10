Link e Amelia verso una “storia disordinata, dolorosa, bella” in Grey’s Anatomy 18 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Link e Amelia saranno grandi protagonisti di Grey’s Anatomy 18 con la loro crisi di coppia: neo-genitori del piccolo Scout, sono chiaramente innamorati ma in cerca di cose diverse. Lui l’ha messa alle strette con una proposta di matrimonio sulla spiaggia super-romantica – alla presenza dei suoi nipoti con ben tre anelli di fidanzamento – ricevendo però in risposta un sonoro no. Lei insiste sulla necessità di non incasellare il loro rapporto in un voto anacronistico. Link e Amelia nella première di Grey’s Anatomy 18 sono apparsi ancora insieme, ma nel pieno di un confronto serrato sui loro desideri così distanti, al punto da trasformare una visita dal pediatra per Scout in una sorta di terapia di coppia. Nel finale Link ha insistito ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 6 ottobre 2021)saranno grandi protagonisti di18 con la loro crisi di coppia: neo-genitori del piccolo Scout, sono chiaramente innamorati ma in cerca di cose diverse. Lui l’ha messa alle strette con una proposta di matrimonio sulla spiaggia super-romantica – alla presenza dei suoi nipoti con ben tre anelli di fidanzamento – ricevendo però in risposta un sonoro no. Lei insiste sulla necessità di non incasellare il loro rapporto in un voto anacronistico.nella première di18 sono apparsi ancora insieme, ma nel pieno di un confronto serrato sui loro desideri così distanti, al punto da trasformare una visita dal pediatra per Scout in una sorta di terapia di coppia. Nel finaleha insistito ...

