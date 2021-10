La madre di Mbappé: “Stiamo discutendo con il PSG di prolungare per un’altra stagione” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Fayza Lamari, madre del Campione del Mondo Kylian Mbappé, ha rivelato in esclusiva a Le Parisien che ci sono discorsi in atto per prolungare il contratto del francese con il PSG per un’altra stagione. L’intervista completa verrà pubblicata in serata sul sito della testata transalpina. Ricordiamo che, nella situazione attuale, il 1 gennaio del 2022 Mbappé potrà firmare per un’altra squadra. ÚLTIMA HORA Mbappé Su madre: "Estamos discutiendo con el PSG una ampliación de un año y las cosas van bien". (Vía 'Le Parisien') pic.twitter.com/f4Zhh1MEqq — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 6, 2021 Foto: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Fayza Lamari,del Campione del Mondo Kylian, ha rivelato in esclusiva a Le Parisien che ci sono discorsi in atto peril contratto del francese con il PSG per. L’intervista completa verrà pubblicata in serata sul sito della testata transalpina. Ricordiamo che, nella situazione attuale, il 1 gennaio del 2022potrà firmare persquadra. ÚLTIMA HORASu: "Estamos discutiendo con el PSG una ampliación de un año y las cosas van bien". (Vía 'Le Parisien') pic.twitter.com/f4Zhh1MEqq — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 6, 2021 Foto: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

