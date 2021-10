Italia sempre più anziana, la ricetta di Cottarelli: «In pensione prima chi fa figli» (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Per contrastare la crisi demografica in Italia, con curve che tendono sempre più al basso, Carlo Cottarelli ha lanciato la sua ricetta, con un tweet nel quale commenta i dati Istat sul calo delle nascite del 2021. «Servirebbe un meccanismo premiante: chi fa figli vada in pensione prima», ha scritto l’ex commissario per la revisione della spesa pubblica. «Con pochi figli ci saranno meno lavoratori a produrre ciò che è necessario per gli anziani» e di conseguenza, questi ultimi, saranno obbligati «a ritardare il pensionamento». Dunque cosa c’è di meglio che incentivare i possibili genitori a fare figli con la promessa della pensione anticipata? L’idea, per quanto ragionevole nella teoria, potrebbe presentare qualche ... Leggi su open.online (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Per contrastare la crisi demografica in, con curve che tendonopiù al basso, Carloha lanciato la sua, con un tweet nel quale commenta i dati Istat sul calo delle nascite del 2021. «Servirebbe un meccanismo premiante: chi favada in», ha scritto l’ex commissario per la revisione della spesa pubblica. «Con pochici saranno meno lavoratori a produrre ciò che è necessario per gli anziani» e di conseguenza, questi ultimi, saranno obbligati «a ritardare il pensionamento». Dunque cosa c’è di meglio che incentivare i possibili genitori a farecon la promessa dellaanticipata? L’idea, per quanto ragionevole nella teoria, potrebbe presentare qualche ...

