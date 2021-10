Ingv non discute rapporto con Protezione Civile, chiede fondi separati (di C. Doglioni) (Di mercoledì 6 ottobre 2021) (di Carlo Doglioni, presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) In merito alle dichiarazioni odierne del Capo Dipartimento Ing. Fabrizio Curcio alla Commissione Ambiente del Senato, si precisa che l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha personale che svolge il monitoraggio e la sorveglianza sismica e vulcanica h24 perché considera il proprio ruolo come una missione finalizzata alla sicurezza dei cittadini e non certo alla sola ricerca scientifica fine a sé stessa, come immagino siano gli intendimenti per esempio del personale dell’Istituto Superiore di Sanità. I fondi che erano stati assegnati all’Ingv dalla norma 106 di luglio sono fondi pubblici destinati alle attività che l’Ingv è chiamato per legge a ottemperare: non sono certo ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 6 ottobre 2021) (di Carlo, presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) In merito alle dichiarazioni odierne del Capo Dipartimento Ing. Fabrizio Curcio alla Commissione Ambiente del Senato, si precisa che l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia () ha personale che svolge il monitoraggio e la sorveglianza sismica e vulcanica h24 perché considera il proprio ruolo come una missione finalizzata alla sicurezza dei cittadini e non certo alla sola ricerca scientifica fine a sé stessa, come immagino siano gli intendimenti per esempio del personale dell’Istituto Superiore di Sanità. Iche erano stati assegnati all’dalla norma 106 di luglio sonopubblici destinati alle attività che l’è chiamato per legge a ottemperare: non sono certo ...

Advertising

HuffPostItalia : Ingv non discute rapporto con Protezione Civile, chiede fondi separati (di C. Doglioni) - zazoomblog : Curcio: Autonomia Ingv non con fondi Protezione Civile - #Curcio: #Autonomia #fondi #Protezione - HuffPostItalia : Curcio: 'Autonomia Ingv non con fondi Protezione Civile' - tribuna_treviso : Lo sciame sismico dei giorni scorsi si è fermato, proseguono le rilevazioni dell’Ingv sulla faglia Bassano-Valdobbi… - 672Cilia : Giusto per non farci mancare niente. ?? -