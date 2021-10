Giulia De Lellis | il fidanzato la tradisce in diretta | ma non è come sembra VIDEO

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata tradita dal suomultimilionario Carlo Gussalli Beretta. MaDenon sa cosa c’è dietro.De(Getty Images)E’ una delle influencer più seguite sui social. Da poco l’abbiamo vista per la prima volta alla guida di un nuovo programma televisivo in onda sul canale Real Time, ossia Love Island. Nonostante la giovanissima età,Desi è fatta immediatamente notare nel mondo della moda e dello spettacolo. Con un carattere estroverso ed impulsivo ha conquistato un pubblico sempre più largo. I suoi followers sono composti principalmente da ragazzine a lei molto affezionate e pronte a tutto, le cosiddette “bimbe diDe”, ...

Di corna, come ha spesso e volentieri confermato lei stessa,Deè sfortunatamente un'esperta. Non per questo, tuttavia, la notizia che il fidanzato Carlo Beretta l'ha tradita con la su assistente , finendo anche con il contrarre la sifilide , ha ...Insulti di ogni tipo. E volano parole grosse durante lo scherzo de Le iene , il programma di Italia 1 condotto da Nicola Savino, che mettono in crisiDe(influencer da milioni di followers). Tempo fa, dopo la sua storia con Andrea Damante , la Deaveva scritto un libro sulle corna perché sosteneva di essere stata tradita. Ora ...L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata tradita dal suo fidanzato Carlo Gussalli Beretta. Ma Giulia De Lellis non sa cosa c'è dietro.Le Iene, Giulia De Lellis confessa: "Mi dispiace per alcune brutte parole" Durante la puntata de Le Iene di ieri sera, tra le protagoniste vi è stata ...