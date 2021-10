Fiocco rosa a Temptation Island: è nata Dea, “3.300 kg di puro amore” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Fiocco rosa a Temptation Island: è nata la piccola Dea. I due ex protagonisti del docu-reality estivo di Canale 5 sono diventati genitori. A dare per primo il lieto annuncio è stato il neo papà, che sul suo profilo Instagram ha condiviso una foto in cui la bimba stringe teneramente il suo dito del papà. Non si vede il viso della nuova arrivata, ma non si può certo dire che lo scatto in questione non sia di una dolcezza infinita. “Sono diventato papà. 3.300 kg di puro amore. Vi Amo”, la didascalia del post in cui figura anche il tag della neo mamma e alla fine si legge il nome scelto per la bimba: Dea. Nome che, come il sesso, era stato già rivelato durante l’ormai famoso evento molto comune tra i volti noti e non e che prende il nome di “Gender reveal”. La prima ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 6 ottobre 2021): èla piccola Dea. I due ex protagonisti del docu-reality estivo di Canale 5 sono diventati genitori. A dare per primo il lieto annuncio è stato il neo papà, che sul suo profilo Instagram ha condiviso una foto in cui la bimba stringe teneramente il suo dito del papà. Non si vede il viso della nuova arrivata, ma non si può certo dire che lo scatto in questione non sia di una dolcezza infinita. “Sono diventato papà. 3.300 kg di. Vi Amo”, la didascalia del post in cui figura anche il tag della neo mamma e alla fine si legge il nome scelto per la bimba: Dea. Nome che, come il sesso, era stato già rivelato durante l’ormai famoso evento molto comune tra i volti noti e non e che prende il nome di “Gender reveal”. La prima ...

