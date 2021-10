Così Di Maio gela il trionfalismo dei contiani. Il M5s alla resa dei conti (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Inevitabile che ci sia chi ci vedrà della perfidia. Per Luigi Di Maio, però, c’è solo un sano realismo nella sua analisi della sconfitta. “I trionfalismi non aiutano”, s’è sfogato il ministro degli Esteri coi suoi parlamentari più fidati. Ce l’aveva non tanto con Giuseppe Conte, che ha fatto buon viso a cattivo gioco comme il faut. Ce l’aveva piuttosto, Di Maio, con le truppe più realiste del re: quelle, cioè, che da lunedì sera, a fronte di uno scrutinio impietoso, tentavano di esaltare il risultato del M5s. “Napoli è il modello, a Napoli abbiamo dimostrato che se stiamo nel centrosinistra siamo decisivi”. A suonare la fanfara è stata soprattutto Gilda Sportiello, deputata partenopea. Insieme a lei, ieri c’era Riccardo Ricciardi, vicecapogruppo alla Camera, ad affannarsi per sedare gli animi di chi, tra i suoi colleghi, chiedeva di ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Inevitabile che ci sia chi ci vedrà della perfidia. Per Luigi Di, però, c’è solo un sano realismo nella sua analisi della sconfitta. “I trionfalismi non aiutano”, s’è sfogato il ministro degli Esteri coi suoi parlamentari più fidati. Ce l’aveva non tanto con Giuseppe Conte, che ha fatto buon viso a cattivo gioco comme il faut. Ce l’aveva piuttosto, Di, con le truppe più realiste del re: quelle, cioè, che da lunedì sera, a fronte di uno scrutinio impietoso, tentavano di esaltare il risultato del M5s. “Napoli è il modello, a Napoli abbiamo dimostrato che se stiamo nel centrosinistra siamo decisivi”. A suonare la fanfara è stata soprattutto Gilda Sportiello, deputata partenopea. Insieme a lei, ieri c’era Riccardo Ricciardi, vicecapogruppoCamera, ad affannarsi per sedare gli animi di chi, tra i suoi colleghi, chiedeva di ...

Advertising

alexstocco : RT @staplica: Gli insulti più coloriti e folcloristici Di Maio e Fico (insieme a tutti i cinquestelle) li hanno ricevuti dal governatore de… - g_alo87 : RT @mattjrphoto: Premesso che Di Maio mi sta in culo, ma questi tweet di non celata superiorità a cosa servono? Ricordo che se la politica… - mixc7 : RT @Stefano173456: Comunque almeno uno dei leader del Movimento poteva sedere accanto a @virginiaraggi in un momento così delicato, piutto… - mattjrphoto : Premesso che Di Maio mi sta in culo, ma questi tweet di non celata superiorità a cosa servono? Ricordo che se la po… - MikeyTheJester : @Silvio_Did @flauraUSPP LEGA fuori dall'esecutivo ORA!!! E che si trascini dietro anche F.I. Solo così si ritorna a… -

Ultime Notizie dalla rete : Così Maio M5S, Conte: 'Mai più da soli'. Ma Raggi lo sfida: 'Io non mi schiererò' ... dai flambus ai rifiuti tramonta l'era di Virginia: persi 2 elettori su tre Così dopo aver provato -... Se Luigi Di Maio e Roberto Fico si profilano come uomini ombra del partito, pronti a intervenire ...

Roma, mangia un gelato e rischia di morire per choc anafilattico: 'Mi è stato detto che non conteneva noci' TORINO Lorenzo Maio mangia tortellino ai gamberetti e muore a 19 anni... Choc anafilattico durante ... Shock anafilattico dopo il gelato: cosa è successo La ragazza ha ripercorso così quei drammatici ...

Raggi, Fico e Di Maio al vertice M5S. Così cambiano gli equilibri del Movimento Corriere della Sera ... dai flambus ai rifiuti tramonta l'era di Virginia: persi 2 elettori su tredopo aver provato -... Se Luigi Die Roberto Fico si profilano come uomini ombra del partito, pronti a intervenire ...TORINO Lorenzomangia tortellino ai gamberetti e muore a 19 anni... Choc anafilattico durante ... Shock anafilattico dopo il gelato: cosa è successo La ragazza ha ripercorsoquei drammatici ...