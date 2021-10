Carlo, papà di due figli, uomo di solidarietà e di sport, muore a soli 53 anni (Di mercoledì 6 ottobre 2021) TREIA - L'intera comunità di Santa Maria in Selva dove viveva e quella di Treia piange la prematura scomparsa a soli 53 anni di Carlo Mengoni, un esempio di professionalità nel lavoro ma anche una ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 6 ottobre 2021) TREIA - L'intera comunità di Santa Maria in Selva dove viveva e quella di Treia piange la prematura scomparsa a53diMengoni, un esempio di professionalità nel lavoro ma anche una ...

Ultime Notizie dalla rete : Carlo papà 'Rovereto, fra abbracci ed occhi lucidi: il nostro incontro per ricordare il caro amico Carlo Scanagatta' Quel Carlo giovane visionario, che sognava spazi ampi e dolcemente affamato di libertà. E quei ... A metà pomeriggio è stato il turno della musica, con le chitarre del duo Citroni, il papà Claudio e il ...

