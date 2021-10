Capello attacca Donnarumma! Le sue parole

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Mai banale Fabionelle sue interviste. L’ex tecnico di Juventus, Roma e Milan non ha mai peli sulla lingua ed anche in questo caso dice quello che pensa senza giri di. Donnarummaitalia SpagnaNell’ultima rilasciata al Corriere dello Sport parla così del caso Donnarumma che sta per tornare a San Siro dopo l’addio della scorsa estate: “Spero che sia accontentato – ha risposto Don Fabio -, perché è un giocatore della Nazionale che ha dato un contributo fondamentale per il titolo europeo. Ma mi lasci dire una cosa: Donnarumma è stato irriconoscente verso il Milan, andando al PSG. Per tutto ciò che il club aveva fatto per lui e la famiglia quando era ragazzino, avrebbe dovuto comportarsi diversamente”. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Capello attacca

Virgilio Sport

Rognoso per i centrali Atalantini, rincorre tutti, strappa,la profondità, a tratti è ... Il maestro Fabioaveva predetto tutto: 'Quest' anno sarà la stagione di Leao'. È così sia! Fa ...CanizaresKoeman Canizares ha poi aggiunto: " Ha separato Albelda, Angulo e me dalla ... ma sono stati bravi, come ad esempio Fabio" .IL PEGGIORE - "A livello tattico, Koeman non è stato in grado di dare gli strumenti giusti ai giocatori. Inoltre non ha fatto bene in termini di allenamento e di preparazione fisica", ha detto Canizar ...Ecco le parole di Capello: 'Giroud non è in forma, non sembra ancora pronto per una partita del livello della Champions. Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha attaccato Olivier Giroud, centravant ...