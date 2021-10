Spara ai passanti con la carabina ad aria compressa: denunciato (Di martedì 5 ottobre 2021) Signa. L'uomo, un ventenne, è stato denunciato dai carabinieri per danneggiamento e lesioni aggravate Leggi su iltirreno.gelocal (Di martedì 5 ottobre 2021) Signa. L'uomo, un ventenne, è statodai carabinieri per danneggiamento e lesioni aggravate

Advertising

iltirreno : Signa. L'uomo, un ventenne, è stato denunciato dai carabinieri per danneggiamento e lesioni aggravate - 34_liss : RT @rtl1025: ?? Si affaccia alla finestra della camera e spara ai passanti in strada con una carabina ad aria compressa, ferendone in modo l… - Giacinto_Bruno : Spara a passanti con carabina ad aria compressa, 2 feriti - Toscana - - SecolodItalia1 : Paura a Firenze, s’improvvisa cecchino e da casa spara piombini ad aria compressa sui passanti… - Nazione_Firenze : RT @qn_lanazione: #Firenze. Spara ai passanti dalla finestra e ferisce anche un nonno con il nipotino -

Ultime Notizie dalla rete : Spara passanti Alba, gioielliere spara e uccide due ladri. Salvini: 'Difesa sempre legittima' Scene da far west poco prima della chiusura della gioielleria Roggero, al civico 71 della via, di fronte ai passanti terrorizzati, illesi per una questione di pochi metri. 'Mi batte il cuore - dice ...

Affacciato alla finestra spara al nonno col nipotino nel parco Le indagini per identificare il 'cecchino' erano iniziate nei giorni precedenti dopo che alcuni cittadini avevano segnalato che, sempre di sera, qualcuno sparava colpi contro i passanti. Il 2 Ottobre ...

Spara ai passanti con una carabina ad aria compressa, 2 feriti La Stampa Spara dalla finestra contro passanti e vicini Un ventenne da qualche sera si affacciava con la sua carabina a piombini e centrava chi aveva a tiro. Denunciato dai carabinieri ...

Spara ai passanti con la carabina ad aria compressa: denunciato SIGNA. Si è affacciato alla finestre e ha sparato ai passanti con una carabina ad aria compressa, ferendo due persone, tra cui un nonno che portava a spasso il nipotino. Per questo un ventenne è stato ...

Scene da far west poco prima della chiusura della gioielleria Roggero, al civico 71 della via, di fronte aiterrorizzati, illesi per una questione di pochi metri. 'Mi batte il cuore - dice ...Le indagini per identificare il 'cecchino' erano iniziate nei giorni precedenti dopo che alcuni cittadini avevano segnalato che, sempre di sera, qualcuno sparava colpi contro i. Il 2 Ottobre ...Un ventenne da qualche sera si affacciava con la sua carabina a piombini e centrava chi aveva a tiro. Denunciato dai carabinieri ...SIGNA. Si è affacciato alla finestre e ha sparato ai passanti con una carabina ad aria compressa, ferendo due persone, tra cui un nonno che portava a spasso il nipotino. Per questo un ventenne è stato ...