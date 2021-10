SOCIAL / Giulia Amodio a spasso per Lucerna, lady Sensi: “Decisamente freddo” (Di martedì 5 ottobre 2021) Il post pubblicato su Instagram dalla moglie di Stefano Sensi, Giulia Amodio, dalla Svizzera e direttamente da Lucerna Leggi su golssip (Di martedì 5 ottobre 2021) Il post pubblicato su Instagram dalla moglie di Stefano, dalla Svizzera e direttamente da

Advertising

WittyTV : Le sfide continuano e Alessio ha deciso di invitare Giulia in palestra da lui per recuperare la sfida persa nel bal… - WittyTV : È arrivato il momento della rivincita di Martin! Come se la caverà Giulia nel rugby? Continuate a seguire i nostri… - capuleti_giulia : @Cartabellotta Ma va? E quando tocca agli altri? Com'è la sinistra e i virologi non si toccano? Aspetto con ansia… - Sangio_Giulia_ : RT @giuliasenzanome: Visto che oggi voglio parlare dell’incoerenza su questo social: -Signora in francese fa l’elogio agli uomini: cancella… - Sangio_Giulia_ : RT @Sere41754837: giulia mi va bene qualsiasi tipo di contenuto ma ne ho bisogno ti prego usa pure il social che vuoi -