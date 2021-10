Quanti soldi perde l'economia quando Facebook va in blackout (Di martedì 5 ottobre 2021) In una settimana l'Italia perderebbe 175 milioni di euro Il blackout di ieri ci insegna che vivere fuori dai social non è semplice soprattutto per un'azienda che poggia sulla fragilità di internet Leggi su it.mashable (Di martedì 5 ottobre 2021) In una settimana l'Italiarebbe 175 milioni di euro Ildi ieri ci insegna che vivere fuori dai social non è semplice soprattutto per un'azienda che poggia sulla fragilità di internet

Advertising

asterixxxxx1 : @NFratoianni quanti soldi per la ricerca? - HodajahL : RT @ManuQ24916888: Pazzesco. Il suicidio assistito. Si sono fatti fuori da soli. Deve darvi l' idea di quanti soldi hanno preso per esting… - bajishair_ : ma in quel pet shop quanti soldi entrano mensilmente ????????? bravo tora te lo sei scelto proprio bene daddy chifu… - arvthazz : mamma mia raga sette miliardi e pensate a quanti cazzo di soldi ne ha allora INCONCEPIBILE PER LA MIA MENTE DA POVE… - andreabell96 : Tutti a condividere quanti milioni ha perso Zuckerberg . Ancora non avete capito che con quei soldi si pulisce il c… -