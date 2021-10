Politiche dell’antropocene

Leggi su ilmanifesto

Sono sempre più numerosi i cittadini del mondo consapevoli di essere entrati in una nuova era in cui gli umani sono diventati una forza naturale con un forte impatto sul sistema terra, un'era chiamata comunemente antropocene. Cosa differenzia l'antropocene dall'antropizzazione? La causa principale dell'entrata nell'antropocene è lo sviluppo, dapprima in Europa occidentale e poi nel resto del mondo, di un modello che è stato chiamato, di volta in volta, capitalismo industriale, rivoluzione termodinamica, tecnocene, modernità, era dei rifiuti o naturalismo.