Piazzale Primo Maggio: operazione decoro per l'area cenerentola. Interventi sull'arredo urbano, via le vecchie rastrelliere e stop a sosta ... (Di martedì 5 ottobre 2021) PESARO - Piazzale Primo Maggio, a pochi passi da corso XI Settembre e dalla cerniera naturale con viale Marconi, tra gli spazi del centro storico è forse la zona che da più tempo attende un intervento ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 5 ottobre 2021) PESARO -, a pochi passi da corso XI Settembre e dalla cerniera naturale con viale Marconi, tra gli spazi del centro storico è forse la zona che da più tempo attende un intervento ...

Advertising

SincivecoRoma : RT @SincivecoRoma: Lunedì 4 ottobre dalle ore 17 saremo in piazzale Aldo Moro al presidio in solidarietà per #MimmoLucano. Di fronte ad un… - Enzofratel : RT @CinziaMad: Lunedì 4 ottobre dalle ore 17 saremo in piazzale Aldo Moro al presidio in solidarietà per Mimmo Lucano. Di fronte ad una se… - ImperaTweet : RT @SincivecoRoma: Lunedì 4 ottobre dalle ore 17 saremo in piazzale Aldo Moro al presidio in solidarietà per #MimmoLucano. Di fronte ad un… - raramolecola : RT @SincivecoRoma: Lunedì 4 ottobre dalle ore 17 saremo in piazzale Aldo Moro al presidio in solidarietà per #MimmoLucano. Di fronte ad un… - avvLibutti : RT @SincivecoRoma: Lunedì 4 ottobre dalle ore 17 saremo in piazzale Aldo Moro al presidio in solidarietà per #MimmoLucano. Di fronte ad un… -