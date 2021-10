Ludwigsburg-Sassari oggi in tv: orario e diretta streaming basket Champions League 2021/2022 (Di martedì 5 ottobre 2021) L’orario e come vedere MHP Riesen Ludwigsburg-Banco di Sardegna Sassari, sfida valida per la prima giornata del girone A della Champions League 2021/2022 di basket. Al via anche la stagione europea per la formazione sarda, che in Germania comincia il suo percorso in quello che si preannuncia il girone più combattuto della competizione. Palla a due alle ore 20:00 di martedì 5 ottobre, con la partita che sarà visibile in diretta streaming sul canale YouTube della BCL al seguente link. In alternativa, Sportface vi terrà compagnia con continui aggiornamenti tramite diretta testuale. SEGUI LA diretta TESTUALE Champions League ... Leggi su sportface (Di martedì 5 ottobre 2021) L’e come vedere MHP Riesen-Banco di Sardegna, sfida valida per la prima giornata del girone A delladi. Al via anche la stagione europea per la formazione sarda, che in Germania comincia il suo percorso in quello che si preannuncia il girone più combattuto della competizione. Palla a due alle ore 20:00 di martedì 5 ottobre, con la partita che sarà visibile insul canale YouTube della BCL al seguente link. In alternativa, Sportface vi terrà compagnia con continui aggiornamenti tramitetestuale. SEGUI LATESTUALE...

Advertising

SportandoIT : MHP Riesen Ludwigsburg-Banco di Sardegna Sassari | Quando si gioca, dove vederla in tv - dinamo_sassari : Questa sera a Ludwigsburg la prima palla a due della regular season di coppa che apre la decima stagione europea de… - spel81 : Aggiornamento: Sassari-Ludwigsburg verrà trasmessa su YouTube - dinamo_sassari : ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? I giganti sono pronti per l’esordio stagionale in @BasketballCL, ?????????? ????????! ?? ?? @MHP_RIESEN… - sportface2016 : #Basket, oggi in tv #Ludwigsburg-#Sassari: ecco come vedere la partita di #ChampionsLeague -