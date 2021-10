Juventus | nel mirino un difensore del Torino | Cherubini ci prova

Leggi su tuttojuve24

(Di martedì 5 ottobre 2021) Secondo quanto riferito dal quotidiano torinese Tuttosport, Federico, DS della, sarebbe al lavoro per strappare alGleison Bremer, possentecentrale che ha tanto impressionato nelle ultime uscite dei granata, in particolare proprio nel Derby della Mole. Contratto in scadenza nell’estate del 2023, il presidente Cairo ha avanzato richieste da circa 20/25 milioni di euro, ma, se non dovesse arrivare l’accordo per il rinnovo, le pretese economiche potrebbero abbassarsi notevolmente. I bianconeri rimangono alla finestra monitorando la situazione da vicino. Attenzione, però, che sul brasiliano ci sarebbe l’interesse del Liverpool e di altri importanti club europei. L'articolo proviene da Tuttojuve24.it.