Guida TV: programmi di stasera, martedì 5 ottobre 2021 (Di martedì 5 ottobre 2021) Guida ai programmi tv della prima serata di oggi, martedì 5.10.2021, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Morgane – Detective geniale Serie TV RAI2 Voglio essere un mago! Talent Show RAI3 #Cartabianca Attualità RETE4 Fuori dal coro Attualità CANALE5 Luce dei tuoi occhi Fiction ITALIA1 Le Iene Show Infotainment LA7 Dimartedì Attualità REALTIME Matrimonio a Prima Vista Italia 4 Docureality CIELO Il lato positivo Film TV8 Sotto Assedio – White House Down Film NOVE Tutte contro lui – The Other Woman Film first appeared on Ascolti Tv Blog.

