“Dal 22 novembre pronti a vaccinare con la 3ª dose tutti gli over 18 lombardi”

(Di martedì 5 ottobre 2021) “Laa è pronta a offrire ai cittadinila terzadi vaccinazione anti-Covid”. Lo ha confermato il coordinatore della campagna vaccinale, Guido Bertolaso, ricordando che sono già partite le somministrazioni per gli immunocompressi per i quali “laaddizionale è necessaria al completamento del ciclo vaccinale primario e al raggiungimento di un adeguato livello di risposta immunitaria”. Da lunedì sono iniziate le vaccinazioni anche per gli80 (se sono passati 6 mesi dalla seconda) e in linea di massima dal 22, una volta ottenutii via libera necessari, potranno accedere liberamente anchegli18, sempre a condizione che siano trascorsi 6 ...

Advertising

MarvelNewsIT : 'Quando ami qualcosa, la proteggi.' Guarda il trailer finale italiano di #Eternals, dal 3 novembre al cinema. - MarvelNewsIT : Date un'occhiata al poster ufficiale di #Eternals, dal 3 novembre al cinema. Il nuovo film Marvel Studios, diretto… - SkyItalia : L'attesa del piacere è essa stessa il piacere? Con un @SalvioEspo così, forse sì.?? #Gomorra5, dal 19 novembre su… - FarmaciaPozzi : dal 4 ottobre al 6 novembre il Punto #tamponi della #farmaciapozzi sarà aperto dal lunedi al sabato dalle 07:00 all… - giornalemetro : Covid, Bertolaso: “Dal 22 novembre la Lombardia è pronta a vaccinare con la terza dose tutti gli over 18” | Giornal… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal novembre

Il Sole 24 ORE

In Lombardia il personale sanitario potrà ricevere la terza dose dall'11 ottobre, per tutti i cittadini over 18 sarà disponibile22. Argomenti trattati Terza dose vaccino Covid, Bertolaso assicura: 'La Lombardia è pronta' Terza dose, Bertolaso e Moratti assicurano sulla campagna vaccinale in Lombardia Terza dose ......stabilimenti accreditati a partire dall'8. La prenotazione vale 60 giorni dalla sua emissione ; con i servizi prenotati che dovranno essere usufruiti rispettando tali tempistiche....Il prossimo giovedì il Consiglio dei ministri dovrebbe dare il via libera all'aumento del limite della capienza negli stadi all'aperto fino al 75% a partire dal weekend del 16-17 ottobre.La redazione 5 Ottobre 2021 PARMA. Natura Dèi Teatri, all women il Festival di Lenz, alla 25ma edizione2021-10-05T15:03:47+02:00 Archivio, RI-VISTA: opinioni, recensioni La creatività delle donne del ...