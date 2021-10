Advertising

napolipiucom : Cruciani: 'Auriemma porta sfortuna al Napoli' Scoppia la lite a Tiki taka #auriemma #CRUCIANI #tikitaka… - gilnar76 : Cruciani ad Auriemma: «Porti sfiga al Napoli. I tifosi quando ti vedono…» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - junews24com : Cruciani ad Auriemma: «Porti sfiga al Napoli. I tifosi quando ti vedono...» - - CalcioNapoli24 : - CalcioNapoli24 : -

Ultime Notizie dalla rete : Cruciani Auriemma

AreaNapoli.it

Napoli Calcio - Battibecconel corso di Tiki Taka. 'Napoli non solo è 7 bellezze, ma immagina quanto dolore avrà procurato a quelli che non vedevano l'ora che ci fosse lo sgambetto tipo Cruciaini' , ha ...Ennesimo faccia a faccia televisivo tra Raffaelee Giuseppe. 'Napoli non solo è 7 bellezze, ma immagina quanto dolore avrà procurato a quelli che non vedevano l'ora che ci fosse lo sgambetto tipo Cruciaini' da queste parole del ...Cruciani contro Auriemma a tiki taka: "porta sfortuna al Napoli" Durante l’ultima puntata dello show Chiambretti fatica a tenere a bada i due.Ennesimo faccia a faccia televisivo tra Raffaele Auriemma e Giuseppe Cruciani. «Napoli non solo è 7 bellezze, ma immagina quanto dolore avrà procurato a quelli che non ...