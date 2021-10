Covid, le news. Bollettino di oggi: 2.466 casi e 50 morti. Tasso di positività 0,8%. LIVE (Di martedì 5 ottobre 2021) Processati 322.282 tamponi in 24 ore. Astrazeneca chiede il via libera alla Fda sulla terapia a base di anticorpi per prevenire il Covid sintomatico nei pazienti immunocompromessi o in chi non può fare il vaccino Leggi su tg24.sky (Di martedì 5 ottobre 2021) Processati 322.282 tamponi in 24 ore. Astrazeneca chiede il via libera alla Fda sulla terapia a base di anticorpi per prevenire ilsintomatico nei pazienti immunocompromessi o in chi non può fare il vaccino

Advertising

repubblica : Covid, ricoverata a Cesena intera famiglia no vax. Due persone gravi, una intubata - LaStampa : Effetto Covid, un adolescente su 7 ha un disturbo mentale. Ansia e depressione tra le nuove generazioni - LaStampa : Anticorpi monoclonali e nuovi farmaci: ecco gli alleati del vaccino contro il Covid - BaffiGiuseppe : RT @Flavian58478250: @AdolfoTasinato @HuffPostItalia ??Ok dell’Aifa alla terapia contro il Covid. Ecco i tre medicinali autorizzati Via libe… - StabiaChannel : #Cronaca #Campania - Covid-19, in calo tasso di positività: 0,90% LEGGI LA NEWS: -