Bologna, la più votata è la civica Emily Clancy (vicina a Elly Schlein). Secondo Mattia Santori. Per il M5s entra Bugani: è il terzo mandato (Di martedì 5 ottobre 2021) La più votata a Bologna è la 30enne Emily Clancy con 3.541 voti. Dietro, in seconda posizione, la sardina Mattia Santori con 2.585 preferenze. L’oltre 60% di voti ottenuto dal sindaco dem Matteo Lepore ha permesso alla coalizione di centrosinistra di conquistare 25 consiglieri contro gli 11 del centrodestra. E il record di preferenze è per la consigliera uscente ed esponente di Coalizione civica, formazione molto vicina alla vicepresidente dell’Emilia-Romagna Elly Schlein e a Vasco Errani: un risultato che quasi sicuramente le aprirà le porte della giunta, probabilmente col ruolo di vicesindaca. L’italo-canadese Clancy ha animato la campagna elettorale coinvolgendo esponenti della società civile e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) La piùè la 30ennecon 3.541 voti. Dietro, in seconda posizione, la sardinacon 2.585 preferenze. L’oltre 60% di voti ottenuto dal sindaco dem Matteo Lepore ha permesso alla coalizione di centrosinistra di conquistare 25 consiglieri contro gli 11 del centrodestra. E il record di preferenze è per la consigliera uscente ed esponente di Coalizione, formazione moltoalla vicepresidente dell’Emilia-Romagnae a Vasco Errani: un risultato che quasi sicuramente le aprirà le porte della giunta, probabilmente col ruolo di vicesindaca. L’italo-canadeseha animato la campagna elettorale coinvolgendo esponenti della società civile e ...

