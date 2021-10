Una donna ha tutto il diritto di diventare sterile | accettatelo

Leggi su robadadonne

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Nel nostro Paese,quello che investe la riproduzione e le scelte autodeterminative sul nostro corpo, sembra non appartenerci mai del. Fateci caso, la gestione della gravidanza e del parto, per non parlare di quella dei nostri aborti, è costantemente sottoposta a revisione e controllo. “Non puoi abortire”, “non puoi richiedere l’epidurale”, “non puoi scegliere tu la posizione in cui partorire”, “non puoi avere il farmacologico”. No, no, no, no, no, no e ancora no. Come se il corpo non fosse il nostro, come le scelte non ci appartenessero, come se chi detiene il potere (che sia medico, legislativo, sociale), fosse padrone unico delle pratiche che sul nostro corpo, ridotto a manichino, si estrinsecano senza alcuna forma di compartecipazione. Molte volte non ce ne rendiamo conto, ma quando parliamo di “diritti riproduttivi”, parliamo anche di ...