Twitter down dopo Whatsapp, Facebook ed Instagram: utenti disperati (Di lunedì 4 ottobre 2021) Twitter down: il social con il logo dell'uccellino inizia a dare le prime avvisaglie di malfunzionamento. utenti nel panico, già out Whatsapp, Facebook ed Instagram E' una sorta di maledizione,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

RudyZerbi : Tutto in down. - alessioviola : Restiamo down oggi per tornare a taggarci domani. #whatsappdown #instagramdow #facebookdown - acmilan : Forza, Rossonere! ??? Down to ten for most of the match, the Rossonere bring home the win thanks to Thrige ?? Le ro… - thetommo28_ : RT @annafals_: io dopo 5 ore di whatsapp e instagram down: - Angelro66419838 : RT @camillapollio_: comunque non so voi ma io al momento quelli che stanno lavorando ai down me li immagino un po’ così: #whatsappdown #in… -