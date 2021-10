Trieste | Dipiazza verso la riconferma ma dovrà passare per il ballottaggio Sprofondo M5S

(Di lunedì 4 ottobre 2021) A, il candidato uscente del centrodestra, Roberto, volala, anche seper il ilalmeno secondo la proiezione Opinio Rai effettuata con una copertura del campione dell’11%. Roberto, centrodestra, è in testa con il 45,4%; mentre il candidato del centrosinistra Francesco Russo insegue con il 32%. I cittadini ditorneranno al seggio tra due settimane per decidere chi sarà il loro nuovo sindaco.è già stato primo cittadino del capoluogo del Friuli-Venezia Giulia tra il 2001 e il 2011., il M5s umiliato dal candidato civico e dalla lista No Vax Terzo posto a sorpresa per Riccardo Laterza: il candidato civico ha ...

Advertising

you_trend : ?? Decision Desk Quorum/YouTrend: a #Trieste sarà ballottaggio tra Roberto Dipiazza (CDX) e Francesco Russo (CSX)… - you_trend : In #Calabria, si va verso la conferma della vittoria (ampiamente prevista) di #Occhiuto. Questa è, al momento, l'un… - repubblica : Elezioni comunali: secondo gli exit poll a Trieste il candidato del centrodestra Dipiazza è in testa (46-50%)… - happyproudpuppy : RT @you_trend: ?? Decision Desk Quorum/YouTrend: a #Trieste sarà ballottaggio tra Roberto Dipiazza (CDX) e Francesco Russo (CSX) #Elezionic… - ilfoglio_it : ?? A #Trieste, 3° proiezione Opinio-Rai: Dipiazza (Cdx) 46,8%, Russo 30% (Csx). ?? A #Torino, 3° proiezione Rai-Opin… -

Ultime Notizie dalla rete : Trieste Dipiazza

Rai News

... dove non c'è partita, e quello di, più sul filo. Nel capoluogo Emiliano, il candidato del ... Nel capoluogo del Friuli - Venezia Giulia, il candidato del centrodestra Robertosfiora il ...Buone notizie per il centrodestra a, dove Robertoraggiunge il 46,5 per cento, seguito da Francesco Russo (centrosinistra) con il 29. Altro traguardo raggiunto alle Regionali in ...ROMA – Alle amministrative si profila la vittoria del centrosinistra in almeno tre grandi città già al primo turno: Bologna, Milano e Napoli, con i candidati Matteo Lepore, il sindaco uscente Beppe Sa ...Il dato più sorprendente è quello di Torino dove l’ordine di arrivo è di fatto invertito rispetto alle previsioni di pochi giorni fa ...