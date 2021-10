“Pochettino | mi arrivano brutte voci” | Cassano svela il sostituto del tecnico

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Antonioparla del futuro di Mauricioal PSG: l’ex calciatore pensa che ormai, in Francia, si starebbe già pensando a un. Antonio, come di consueto in diretta alla ‘Bobo TV’, ha parlato di quelle che secondo lui sono ormai le ore contate di Mauricioal PSG. Nell’ultimo periodo alcune scelte Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

L'ex calciatore Antonio Cassano si è espresso in merito al tecnico del Psg Mauriciosulle frequenze di BoboTv , lasciando trasparire brutte sensazioni in merito al suo ...voci che mi...Cassano lancia l'allarme in casa PSG per la posizione di: ecco la rivelazione dell'ex attaccante di Roma e Inter Antonio Cassano, in live Twitch alla Bobo TV, ha parlato dial PSG. "ha vita corta. Mi sono arrivate delle voci alle quali stentavo a credere. Una persona eccezionale ma a livello tecnico ...Neymar chiama Zuckerberg. Il fuoriclasse brasiliano pungola il fondatore di Facebook dopo i problemi del social.Cassano a Bobo TV attacca pesantemente il tecnico del PSG, accusandolo di non essere in grado di gestire i grandi campioni.