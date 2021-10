Nicola Tancredi eletto sindaco di Tortorella

(Di martedì 5 ottobre 2021) La lista “Insieme per”, a supporto deluscente, si aggiudica le elezioni di. Un risultato scontato.ottiene 285 preferenze. Lista Per il mio paese – Giffoni Gerardo Armando Santoro Alfredo Pagano Diego AmatoLiano Michele Caba Mihaela Amato Filomena Vallone Giuseppe Lista Per il mio paese – Giffoni Gerardo Armando Santoro Alfredo Pagano Diego AmatoLiano Michele Caba Mihaela Amato Filomena Vallone Giuseppe Consiglia

Nel segno della conferma i tre comuni del Golfo di Policastro al voto. A Tortorella, uno dei centri meno popolosi dell'intera provincia di Salerno, secondo mandato di fila per. La sua lista "Insieme per Tortorella" ha ottenuto 285 preferenze (95,32%), mentre la lista civetta "Per il mio paese" con candidato a primo cittadino Armando Giffoni ha conquistato ...CANDIDATI SINDACO % Gerardo Armando Giffoni 4,6895,32Nel segno della conferma i tre comuni del Golfo di Policastro al voto. A Tortorella, uno dei centri meno popolosi dell’intera provincia di Salerno, secondo mandato di fila per Nicola Tancredi. La sua ...Risultato scontato: Nicola Tancredi si conferma sindaco di Tortorella con 285 preferenze. Ha la meglio su Gerardo Armando GIffoni ...