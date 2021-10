Maltempo, allerta meteo Liguria e Piemonte: sospesa circolazione treni tra Savona e Torino (Di lunedì 4 ottobre 2021) Un lunedì di disagi in Piemonte e in Liguria, a causa del Maltempo, annunciato anche dalla Protezione civile con diverse allerte meteo. Al momento le zone maggiormente colpite da intense precipitazioni e dall'ingrossamento dei corsi d'acqua (FOTO) sono il Savonese e l'Alessandrino, con conseguenze sulla circolazione stradale e diversi incidenti. Sospesi i treni della linea Savona-Torino. A partire dalle 14 scatta l'allerta rossa anche per la provincia di Genova e per la stessa provincia di Savona. In entrambi i Comuni liguri le scuole oggi sono chiuse. E a Savona, dove si vota per le comunali, è stato sospeso un seggio nella frazione di Santuario, proprio a causa delle cattive condizioni ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 4 ottobre 2021) Un lunedì di disagi ine in, a causa del, annunciato anche dalla Protezione civile con diverse allerte. Al momento le zone maggiormente colpite da intense precipitazioni e dall'ingrossamento dei corsi d'acqua (FOTO) sono il Savonese e l'Alessandrino, con conseguenze sullastradale e diversi incidenti. Sospesi idella linea. A partire dalle 14 scatta l'rossa anche per la provincia di Genova e per la stessa provincia di. In entrambi i Comuni liguri le scuole oggi sono chiuse. E a, dove si vota per le comunali, è stato sospeso un seggio nella frazione di Santuario, proprio a causa delle cattive condizioni ...

