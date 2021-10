Il Pd di Letta vince e guarda al centro | «Il M5s? I federatori siamo noi»

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Il buon piazzamento a Roma della Lista Calenda e i numeri irrilevanti dei 5 Stelle nelle città spostano il baridella futura alleanza disinistra. L’asse privilegiato con il, eredità della segreteria di Nicola Zingaretti e dell’epoca giallorossa del Conte 2, non sarà più la via maestra.

Roma, 5 ott. (askanews) - 'La destra è battibile'. Così il segretario del Pd Enrico Letta ha commentato il risultato delle elezioni comunali in ...