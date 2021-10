I Bastardi di Pizzofalcone 3 stasera non va in onda: perché, il motivo del cambio di programmazione (Di lunedì 4 ottobre 2021) perché stasera – lunedì 4 ottobre 2021 – I Bastardi di Pizzofalcone 3 non va in onda su Rai 1? La Rai ha deciso di cambiare la programmazione del suo canale principale per lasciare spazio ai risultati delle elezioni amministrative con una diretta di Porta a Porta. La terza puntata della serie tv, inizialmente in programma per oggi, infatti è stata anticipata a ieri sera, 3 ottobre. E le prossime puntate quando andranno in onda? Tutto dovrebbe tornare come prima, con la messa in onda su Rai 1 il lunedì sera. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare): Prima puntata: lunedì 20 settembre 2021 TRASMESSA Seconda puntata: lunedì 27 settembre 2021 TRASMESSA Terza puntata: domenica 3 ottobre 2021 ... Leggi su tpi (Di lunedì 4 ottobre 2021)– lunedì 4 ottobre 2021 – Idi3 non va insu Rai 1? La Rai ha deciso di cambiare ladel suo canale principale per lasciare spazio ai risultati delle elezioni amministrative con una diretta di Porta a Porta. La terza puntata della serie tv, inizialmente in programma per oggi, infatti è stata anticipata a ieri sera, 3 ottobre. E le prossime puntate quando andranno in? Tutto dovrebbe tornare come prima, con la messa insu Rai 1 il lunedì sera. Di seguito lacompleta (attenzione: potrebbe variare): Prima puntata: lunedì 20 settembre 2021 TRASMESSA Secpuntata: lunedì 27 settembre 2021 TRASMESSA Terza puntata: domenica 3 ottobre 2021 ...

