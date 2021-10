Elisa Isoardi non si nasconde più | i baci tra gli spalti ad Alessandro Di Paolo

(Di lunedì 4 ottobre 2021)non si preoccupa più dirsi: la frequentazione con l’ex compagno sembra farsi giorno dopo giorno più seria, tanto che ormai la conduttrice non ha paura a farsi fotografare mentreDi. Solo qualche giorno fa i due erano stati paparazzati dal settimanale Oggi in atteggiamenti decisamente intimi durante una partita di calcio dell’Ostiamare, squadra che milita in Serie D e il cui presidente è Roberto, ossia il padre di. Gli scatti, inequivocabili, mostravano la coppiaarsi tra glidel campo da calcio. Una scena che si è ripetuta anche nelle scorse ore, quando laè stata nuovamente fotografata in compagnia di Di ...

Advertising

Italia_Notizie : Elisa Isoardi e il bacio con l’ex: le foto - FQMagazineit : Elisa Isoardi e il bacio con l’ex: le foto - VelvetMagIta : Elisa Isoardi ha ritrovato l’amore: l’indizio social conferma il gossip [FOTO] #VelvetMag #Velvet - zazoomblog : Elisa Isoardi ha ritrovato lamore: lindizio social conferma il gossip - #Elisa #Isoardi #ritrovato #lamore: - infoitcultura : Elisa Isoardi esce allo scoperto: si è rifidanzata, i dettagli della love story -

Ultime Notizie dalla rete : Elisa Isoardi

è di nuovo fidanzata. Le foto pubblicate dal settimanale Oggi e dalla testata Leggo, confermano un ritorno di fiamma tra la conduttrice e l'imprenditore romano Alessandro Di Paolo. I due,...è stata paparazzata per la seconda volta in compagnia della sua ex fiamma, Alessandro Di Paolo. Argomenti trattatie Alessandro Di Paolo: la vita privata ...“Sto bene, per me l’amore non è un’ossessione. Quando arriverà sono pronta”, aveva detto qualche tempo fa Elisa Isoardi al settimanale Oggi. Proprio il giornale edito da ...Elisa Isoardi è di nuovo fidanzata. Le foto pubblicate dal settimanale Oggi e dalla testata Leggo, confermano un ritorno di fiamma tra la ...