Dalla Spagna | il Barça pensa a blindare il 2004 Gavi

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Il Barcellona sta vivendo un momentaccio dal punto di vista dei risultati e non solo, eppure c'è una nota positiva: il, centrocampista della Cantera che sta stupendo per il suo talento. I colleghi iberici di Sport.es raccontano che ilha avviato i contatti con gli agenti del giovane calciatore per rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2023. Il progetto dei dirigenti catalani è di prolungare fino al 2026 con una clausola rescissoria di almeno 50 milioni di euro.