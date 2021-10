“Banchi a rotelle irregolari: chi paga?”, Renzi attacca (Di lunedì 4 ottobre 2021) “110.000 Banchi a rotelle inutilizzati perchè non in regola con l’antincendio. Chi pagherà?”. Matteo Renzi, con un tweet, accende i riflettori sul caso dei Banchi a rotelle non a norma. Il quotidiano Il Tempo fa riferimento all’acquisto di Banchi di dimensioni non regolari e non idonei alle norme di distanziamento. Soprattutto, visto il rapporto con la superficie delle classi, non a norma per le regole antincendio. “Perché dire no alla commissione di inchiesta? Siamo orgogliosi di aver mandato a casa Conte e Arcuri: con Draghi e Figliuolo abbiamo detto basta anche allo scandalo dei Banchi a rotelle”, scrive Renzi su Twitter. Sul tema interviene anche Rosario Sasso, sottosegretario all’Istruzione. “Dopo le mascherine costate milioni di ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 4 ottobre 2021) “110.000inutilizzati perchè non in regola con l’antincendio. Chi pagherà?”. Matteo, con un tweet, accende i riflettori sul caso deinon a norma. Il quotidiano Il Tempo fa riferimento all’acquisto didi dimensioni non regolari e non idonei alle norme di distanziamento. Soprattutto, visto il rapporto con la superficie delle classi, non a norma per le regole antincendio. “Perché dire no alla commissione di inchiesta? Siamo orgogliosi di aver mandato a casa Conte e Arcuri: con Draghi e Figliuolo abbiamo detto basta anche allo scandalo dei”, scrivesu Twitter. Sul tema interviene anche Rosario Sasso, sottosegretario all’Istruzione. “Dopo le mascherine costate milioni di ...

matteorenzi : 110.000 #banchiarotelle inutilizzati perchè non in regola con l’antincendio. Chi pagherà? Perché dire no alla commi… - Corriere : Il nuovo flop dei banchi anti-Covid: «Sono fuori dalle norme anti incendio, vanno rit... - LaStampa : Scuola: “I banchi a rotelle fuori dalle norme anticendio: vanno ritirati”. Scontro Renzi-Conte - MEcosocialista : @LilianaArmato @cardinale_anna @matteorenzi Aggiungo... Controllare SEMPRE quello che dice #Renzi... - Valter14032653 : @giacomopeli L'incompetenza và equamente distribuita con chi ha espressamente voluto i banchi a rotelle ovvero i ra… -