MotoGP Austin, vince Marquez davanti a Quartararo poi Bagnaia (Di domenica 3 ottobre 2021) Successo in solitaria di Marquez, che si conferma "capitan America": sale in testa al primo giro e vince con 4 secondi di vantaggio su Quartararo. Bagnaia completa il podio Leggi su itasportpress (Di domenica 3 ottobre 2021) Successo in solitaria di, che si conferma "capitan America": sale in testa al primo giro econ 4 secondi di vantaggio sucompleta il podio

