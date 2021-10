"Le ho donato il mio rene". Tragedia in famiglia, la decisione di Alessandro D'Amico: lacrime in studio dalla Toffanin (Di domenica 3 ottobre 2021) Confessioni drammatiche e vibranti, quelle consegnate da Alessandro D'Amico a Silvia Toffanin, nel corso della puntata di Verissimo in onda su Canale 5 sabato 2 ottobre. L'ex tronista di Uomini e Donne si racconta dopo il termine della sua avventura nel programma di Maria De Filippi e si lascia andare su dettagli intimi e dolorosi. "Mi ha dato quello che è il mio ex, ma porto con me tanti ricordi, tante connessioni con persone", ha premesso D'Amico. Poi, le parole sulla madre, scomparsa dopo essersi ammalata nel 2010. Solo dopo la morte, il coming-out. "Mia mamma era il mio scudo, il mio porto sicuro. Non le ho mai detto che ero gay, ma mi sarebbe piaciuto dirglielo avere un consiglio, ma poi parlando con i miei parenti ho capito che in fondo lei lo sapeva. Se fosse stata viva e lo avesse saputo sono sicuro che ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 ottobre 2021) Confessioni drammatiche e vibranti, quelle consegnate daD'a Silvia, nel corso della puntata di Verissimo in onda su Canale 5 sabato 2 ottobre. L'ex tronista di Uomini e Donne si racconta dopo il termine della sua avventura nel programma di Maria De Filippi e si lascia andare su dettagli intimi e dolorosi. "Mi ha dato quello che è il mio ex, ma porto con me tanti ricordi, tante connessioni con persone", ha premesso D'. Poi, le parole sulla madre, scomparsa dopo essersi ammalata nel 2010. Solo dopo la morte, il coming-out. "Mia mamma era il mio scudo, il mio porto sicuro. Non le ho mai detto che ero gay, ma mi sarebbe piaciuto dirglielo avere un consiglio, ma poi parlando con i miei parenti ho capito che in fondo lei lo sapeva. Se fosse stata viva e lo avesse saputo sono sicuro che ...

