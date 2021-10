Decine di migliaia di donne marciano per il diritto all’aborto

(Di domenica 3 ottobre 2021)didihanno marciato attraverso le città degli Stati Uniti per protestare contro le crescenti restrizioni e per. Le 660 manifestazioni di sabato in giro per gli Stati Uniti, anche sui gradini della Corte Suprema di Washington DC, sono state in gran parte innescate da una legge del Texas che

... appuntamento immancabile perdi collezionisti ed appassionati, espositori e visitatori, ... condi modelli della storica auto, esposti in corso Garibaldi (informazioni sulla pagina ...STATI UNITI - Negli Usa è tornata la Marcia delle Donne, la prima da quando Trump non è più alla Casa Bianca. Al grido "giù le mani sul mio corpo",didi donne sono scese in piazza in tutto il Paese contro le limitazioni all'aborto dopo l'entrata in vigore in Texas di una nuova normativa,la più restrittiva mai avuta negli Usa. A ...STATI UNITI - Negli Usa è tornata la Marcia delle Donne, la prima da quando Trump non è più alla Casa Bianca. Al grido "giù le mani sul mio corpo", decine di migliaia di donne sono scese in piazza in ...Le manifestazioni si sono svolte in risposta all’appello lanciato da partiti e movimenti sociali della sinistra brasiliana e su spinta dei sindacati. La popolarità del presidente brasiliano è crollata ...