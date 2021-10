Tessera elettorale, le procedure per il ritiro e il rinnovo per le elezioni 2021 (Di sabato 2 ottobre 2021) Per poter votare, domenica 3 e lunedì 4, sarà indispensabile avere la Tessera elettorale: ecco come recuperarla, nel caso in cui l’aveste smarrita (o fosse ormai completa) Leggi su corriere (Di sabato 2 ottobre 2021) Per poter votare, domenica 3 e lunedì 4, sarà indispensabile avere la: ecco come recuperarla, nel caso in cui l’aveste smarrita (o fosse ormai completa)

Advertising

SkyTG24 : Elezioni comunali, dalle mascherine alla tessera elettorale: cosa occorre per votare - LuigiF97101292 : RT @SkyTG24: Elezioni comunali, dalle mascherine alla tessera elettorale: cosa occorre per votare - Maruzzella8720 : @pa_olino_ A cercare la tessera elettorale ???? - MatteoBandit2 : @MassimilianRic Piuttosto che votare uno di queste 4 associazioni a delinquere, brucio la tessera elettorale. - BSpangaro : Votare é un diritto costituzionale ma per ritirare la tessera elettorale sono stata IN CODA dalle 14.30 alle 21 per… -